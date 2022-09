Incredibile ma vero, i ben datati Samsung Galaxy S6 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software. L’operazione è del tutto inusuale considerando l’anno di lancio della serie, ossia il 2015. Dopo non aver più ricevuto update Android incrementali e neppure firmware di sicurezza aggiuntivi, ecco che il rilascio stupisce ma sembrerebbe essere associato ad una specifica esigenza.

L’ultima attualizzazione dei Samsung Galaxy S6 è stata notificata in due paesi europei come il Belgio e l’Olanda. I firmware di riferimento per le varianti standard e Plus della serie sono siglati (rispettivamente) come il G920FXXU6EVG1 e G925FXXU6EVG3. La domanda delle domande è: a cosa serve l’aggiornamento inatteso? Di certo non si tratta di pacchetti pronti ad introdurre novità e funzioni, semmai qualche risoluzione di bug importanti. Nel changelog degli sviluppatori non si dettaglia un qualsiasi problema risolto ma possiamo dedurre a cosa si è lavorato nell’ultimo pacchetto grazie all’analisi della sorte software dei modelli di Galaxy S7 e S8 del 2016 e 2017. Entrambi, recentemente, sono stati raggiunti da un rilascio volto a risolvere un grave errore per il GPS: difficile davvero che non si tratti dello stesso caso.

Per la cronaca, l’inatteso aggiornamento dei Samsung Galaxy S6 ha un peso davvero esiguo: il pacchetto occupa solo 13 MB, in download in pochissimi istanti. Come già indicato, l’update ha fatto la sua prima comparsa in Belgio e Olanda: in questi due paesi si anticipano molto spesso i rilasci successivamente di scena altrove e anche in questo caso le cose dovrebbero andare allo stesso modo. Considerando che ci sono di certo ancora italiani in possesso dei fedelissimi dispositivi, il consiglio più giusto da dare è quello di procedere quanto prima all’update, non appena reso disponibile per il proprio esemplare. In attesa della notifica di download, potrebbe essere sempre utile verificare la presenza del pacchetto dalle Impostazioni del telefono.

