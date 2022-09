Non mancano le proteste degli italiani per il Registro delle Opposizioni non funzionante esattamente come ci si sarebbe aspettati. In molti contavano decisamente sul servizio per non ricevere più telefonate inopportune di telemarketing. Eppure, a seguito dei 15 giorni necessari per la registrazione dell’iscrizione degli utenti, i tentativi di contatto stanno continuando, eccome. Sul perché, in molti casi, la cosa accada anche nel rispetto della normativa vigente, è stata fornita un’adeguata spiegazione. Eppure, nonostante tutte le eccezioni del caso, è impossibile negare come molti call center stiano continuando nelle loro campagne selvagge, non rispettando la volontà di chi ha negato il proprio consenso. Proprio in merito a questa paradossale situazione, è stato raccolto un importante feedback del team social Facebook del Registro. Proprio quanto riportato lascia intravedere almeno una speranza futura.

Anche se finora si ha avuto a che fare con un Registro delle Opposizioni non funzionante in parte o del tutto per alcuni cittadini, dal team social RPO sono state fatte delle precisazioni. La prima cosa da dire è che l’iscrizione dei numeri cellulari è partita solo a fine luglio, dunque considerando il periodo delle vacanze di agosto, è anche comprensibile qualche disguido iniziale del servizio appunto. Ancora, è stato poi chiarito l’aspetto più interessante: il Garante della Privacy ha già ricevuto un numero corposo di segnalazioni di abusi e sta lavorando a pieno regime su moltissime istruttorie. Queste ultime porteranno di certo a delle multe salatissime per mancato rispetto della normativa vigente. Le sanzioni fino a 20 milioni di euro potrebbero dunque cambiare le carte in tavola, visto che le aziende dei call center sanzionati potrebbero davvero tornare sulla retta via e migliorare la loro condotta, evitando campagne di telemarketing selvaggio.

Insomma, c’è speranza che le cose presto cambino in conseguenza di un’attività sanzionatoria da parte del Garante più che mai spinta. L’autunno appena iniziato ce ne sarà conferma o meno.

