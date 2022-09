Si può risparmiare acquistando prodotti Apple se ci si affida ai ricondizionati certificati, dispositivi che hanno un prezzo più vantaggioso, ma con le medesime qualità di quelli nuovi di zecca. A tal proposito Amazon propone ogni giorno prodotti ricondizionati di stampo Apple a cifre scontate e quest’oggi abbiamo adocchiato le AirPods Pro ricondizionate che si ritrovano ad un prezzo molto più interessante. Con la dicitura ricondizionato certificato si intende un dispositivo che è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo.

I dettagli sulla nuova offerta per AirPods Pro ricondizionati su Amazon con il prezzo del 22 settembre

Torniamo sul tema, dunque, ad una settimana dal nostro ultimo articolo a tema. Non si tratta quindi di un prodotto usato, ma semplicemente è emerso con qualche difetto dal processo produttivo ed Apple lo ha prontamente rimesso in sesto. Vediamo a questo punto più nel dettaglio ciò che Amazon propone per le AirPods Pro ricondizionate. Il costo finale risulta essere di 184,99 euro, ma attenzione a non pensarci troppo sull’acquisto, visto come le scorte a disposizione sul famoso sito di e-commerce siano quasi esaurite.

Offerta Apple AirPods Pro (Ricondizionato) Cancellazione del rumore attivo per suono avvolgente

modalità Trasparenza per l'udito e il collegamento con il mondo...

In molti hanno quindi pensato di approfittare di questo prezzo vantaggioso per avere tra le mani le AirPods Pro ricondizionate, tra l’altro non vi sono costi aggiuntivi per quanto riguarda la spedizione e si ha anche la possibilità di pagare il prodotto arate grazie a Cofidis. Ci sono quindi diversi elementi vantaggiosi nell’acquistare questi auricolari di stampo Apple, sta a voi decidere se approfittarne. Intanto vi rinfreschiamo la memoria sulle caratteristiche di rilievo di queste AirPods Pro ricondizionate.

Si tratta di auricolari wireless che possono affidarsi alla cancellazione attiva del rumore per un suono assolutamente avvolgente, senza distrazioni esterne. Se però si ha necessità di mantenere viva l’attenzione su ciò che accade intorno, ecco anche la modalità trasparenza. Sono poi caratterizzate da tre dimensioni di inserti in morbido silicone, affusolato per una vestibilità personalizzata. Ovviamente sono resistenti all’acqua ed al sudore. Infine non manca l’Adaptive EQ che sintonizza automaticamente la musica alla forma del vostro orecchio.