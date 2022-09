L’inizio della fine è qui e presto i fan di New Amsterdam scopriranno cosa ne sarà di Max ed Helen o, meglio, cosa ne è stato. Il finale della quarta stagione ha chiuso la questione matrimonio per i due dottori perché mentre Max aspettava inutilmente Helen ‘all’altare’, lei scriveva la sua lettera d’addio scusandosi con tutti ma rivelando la presenza di ‘qualcosa’ che l’ha trattenuta a Londra in questo momento.

I loro sentimenti erano reali così come quello che c’è stato tra di loro ma adesso bisogna capire cosa ne sarà di Max in New Amsterdam? I fan sanno bene che tipo di rapporto ha sempre legato gli Sharpwin e non solo sentimentalmente parlando e questo, da adesso in poi, mancherà un po’ alla serie, come si potrà andare avanti senza Helen?

il medical drama ha già preso il via negli Usa e andrà avanti fino alla meta ma senza fermarsi troppo sulla questione dell’addio di Helen. Max avrà modo di riordinare le idee non pensando solo ai momenti belli vissuti con la sua collega ma ponendo l’accento anche su quello che non andava e sui problemi che c’erano intorno a loro, questo gli permetterà davvero di andare avanti nella speranza di capire presto cosa sia successo ad Helen e cosa l’abbia spinta a prendere questa decisione?

La quinta e ultima stagione di New Amsterdam ha preso il via martedì scorso e i nuovi episodi torneranno il 27 settembre con Max pronto per un nuovo audace programma di risparmio sui costi che potrebbe aiutare sia New Amsterdam che i suoi pazienti più bisognosi. Wilder, intanto, lotta con la decisione di un paziente di rifiutare un intervento chirurgico salvavita mentre Reynolds arriva a un’importante realizzazione dei comportamenti di suo padre.