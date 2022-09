Nelle più belle canzoni di Ornella Vanoni c’è tutta l’eleganza di un’artista che sa trasformare in oro qualsiasi cosa tocchi con sua voce. L’esempio più immediato è la sua reinterpretazione di Innamorati A Milano di Memo Remigi, già bellissima nella sua versione originale del 1965, ma boostata di bellezza nella versione pubblicata nel 1969. Gli esempi consumerebbero tomi interi di panegirici. A malincuore, restringiamo questa cernita scegliendo i successi dai quali qualsiasi digiuno può partire per scoprire una delle cantanti più importanti della canzone italiana.

Innamorati a Milano (1969)

All’eleganza della versione di Memo Remigi, Ornella Vanoni ha aggiunto la bellezza. Nella sua versione possiamo chiaramente vedere Milano di sera e scoprirci inguaribili romantici. Tutti, indistintamente.

L’Appuntamento (1970)

Lo abbiamo detto: la voce di Ornella Vanoni trasforma in oro qualsiasi cosa. Lo confermiamo con questa versione italiana di Sentado à Beira Do Caminho di Roberto Carlos ed Erasmo, a sua volta ispirata da Honey (I Miss You) di Bobby Russell. La versione italiana scritta da Bruno Lauzi è uno dei momenti più alti della carriera di Ornella.

Domani è Un Altro Giorno (1971)

Cover di The Wonders You Perform di Tammy Wynette riadattata in italiano da Giorgio Calabrese e Jerry Chesnut, Domani è Un Altro Giorno ci fa capire quanto non sia scontato interpretare una ballata. Proviamo ad ascoltarla senza la voce della Vanoni: non sarebbe la stessa cosa.

La Voglia, La Pazzia (1976)

Cosa succede quando Ornella Vanoni incontra Vinícius de Moraes e Toquinho? Un album bossa nova con versioni italiane delle canzoni più famose della tradizione brasiliana. Tra queste troviamo La Voglia, La Pazzia, un tesoro di cui dovremmo essere gelosi.

Offerta La Voglia La Pazzia... Audio CD – Audiobook

10/07/1988 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

Rossetto E Cioccolato (1995)

Tra le più belle canzoni di Ornella Vanoni non può certo mancare Rossetto E Cioccolato, divertente quanto profonda, leggera quanto la serenità.

Sheherazade Audio CD – Audiobook

C.G.D. (Publisher)

Continua a leggere su optimagazine.com