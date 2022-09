Parcheggia l’Hummer sulle strisce pedonali, attraversa la strada e inciampa, finisce a terra alla vigilia dei concerti al Circo Massimo. Non resta che sperare che la caduta di Renato Zero oggi a Roma non sia stata così rovinosa da compromettere la buona riuscita dei concerti. Del resto, non si conoscono le sue condizioni al momento, né è possibile sapere se l’artista abbia riportato fratture o contusioni di alcun tipo.

Il video che sta facendo il giro sui social riprendere Renato Zero nell’atto di attraversare sulle strisce pedonali con estrema diligenza ed attenzione, dopo aver parcheggiato la sua vettura a Roma. Renato Zero raggiunge il marciapiede sul lato opposto della carreggiata senza problemi, ma sul ciglio della strada sono in corso dei lavori. Poi cade, finisce a terra, nel vero senso della parola.

Ciò che si nota è l’inciampo, non uno scivolone ma una caduta frontale. Successivamente, il video si interrompe. Non sappiamo se l’artista si sia rialzato autonomamente né se sia stato necessario l’intervento dei passati o del personale medico. Forse p stato soccorso e supportato nell’atto di rialzarsi.

Intanto sui suoi spazi ufficiali tutto tace, una buona notizia che lascia intuire che i concerti al Circo Massimo per i festeggiamenti dei suoi 70 + 2 anni non siano minimamente a rischio. Ma in base agli (eventuali) danni riportati dopo la caduta di oggi, probabilmente Renato Zero dovrà rivedere le sue performance sul palco, sempre ammesso che avesse previsto momenti di particolare attività fisica a corredo dei suoi brani storici.

