Dopo il polverone sollevato ieri, mercoledì 21 settembre, è arrivata la replica degli avvocati di Ambra Angiolini contro Silvia Slitti e le accuse pubblicate sui social.

Ambra Angiolini, accusata da Silvia Slitti di occupare la sua casa di Milano pur essendo scaduti i termini del contratto, era stata contattata da Selvaggia Lucarelli per un commento. La conduttrice aveva replicato con: “Ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social”. I legali di Ambra Angiolini, infatti, hanno rotto il silenzio con una nota riportata da Repubblica.

Le accuse di Silvia Slitti

In uno sfogo pubblicato nelle storie Instagram, Silvia Slitti ha accusato Ambra Angiolini di tenere occupata una casa di sua proprietà a Milano dal giugno 2021, periodo in cui l’event planner aveva scelto di affittare l’immobile alla giurata di X Factor e all’allora compagno Massimiliano Allegri per un periodo di 10 mesi.

Nel frattempo la relazione tra la Angiolini e Allegri si è conclusa, e la conduttrice – secondo la Slitti – sarebbe rimasta oltre i termini concordati nel contratto. Raggiunta da Selvaggia Lucarelli, Silvia Slitti ha raccontato che inizialmente la vicenda avrebbe trovato soluzione senza passare per le vie legali; addirittura Ambra Angiolini avrebbe promesso di lasciare libera la proprietà il 7 settembre.

Ciò non sarebbe avvenuto, e la Slitti sarebbe stata addirittura contattata dall’assistente della Angiolini con la richiesta di “non importunare la signora Angiolini”.

Fino al pomeriggio di mercoledì 21 settembre Ambra non aveva ancora rotto il silenzio, limitandosi alla breve dichiarazione rilasciata a Selvaggia Lucarelli.

Gli avvocati di Ambra Angiolini contro Silvia Slitti

Nella serata di mercoledì 21 settembre, quindi, i legali di Ambra Angiolini hanno diffuso una nota in cui leggiamo quanto segue:

“Gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, difensori di Ambra Angiolini, smentiscono le notizie come diffuse nei post pubblicati sui social e ripresi da ulteriori network, notizie riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte. È evidente la lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini, che impone fin da subito la cessazione di ogni ulteriore divulgazione di illazioni e commenti”.

Per il momento Silvia Slitti non ha replicato alla nota dei legali di Ambra Angiolini.

