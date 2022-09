Blue Bloods 13 debutta il 7 ottobre su CBS: il longevo procedurale con Tom Selleck nei panni del commissario della polizia di New York Frank Reagan si rinnova mantenendo gli elementi di sempre, ma ampliando le sue trame all’insegna dell’evoluzione costante dei personaggi.

In Blue Bloods 13 si assisterà alla corsa alla carica di procuratore distrettuale di Manhattan da parte di Erin Reagan (Bridget Moynahan): come suo padre prima di lei nel dipartimento di polizia, Erin cerca la posizione di procuratore capo della città per migliorare il sistema. Moynahan ha anticipato che il suo personaggio agisce perché “non è soddisfatta della direzione dell’ufficio del procuratore distrettuale” Kimberly Crawford (Roslyn Ruff): “Capisce la frustrazione della polizia, ma sa che dovrà cercare un equilibrio” tra le parti.

Inoltre la première di Blue Bloods 13 vedrà il fratello minore Jamie (Will Estes) costretto a rinunciare alla sua uniforme da sergente tanto agognata. Jamie viene trasferito all’Unità di intelligence quando un nuovo capitano (Stephanie Kurzuba) stabilisce perentoriamente che, in quanto coppia sposata, Jamie e sua moglie, l’agente Eddie Janko (Vanessa Ray), non possano lavorare insieme, quindi uno dei due deve lasciare il suo distretto. Il lavoro sul campo di Jamie con gli informatori è coperto da massimo riserbo e non può essere condiviso con un familiare.

Il primo episodio di Blue Bloods 13 vedrà anche il patriarca Reagan intraprendere una passeggiata notturna e segreta con il suo amico, l’arcivescovo Kevin Kearns (Stacy Keach) per confidare i suoi timori sulla situazione del distretto, ma proprio mentre Frank risulterà irraggiungibile, Jamie sarà colpito da un colpo di pistola sparato da un criminale rilasciato da Crawford.

Blue Bloods 13 non arriverà in Italia prima della fine del 2023, visto che Rai2 non ha ancora trasmesso la dodicesima stagione in prima tv.

