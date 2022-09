Il colosso di Seul potrebbe aggiungere presto un servizio di comunicazione di emergenza satellitare ai propri device, proprio come già fatto da Apple con i suoi nuovi iPhone 14. Il noto informatore Ricciolo ne ha parlato di recente su Twitter, senza far sapere altro a riguardo. Non abbiamo motivo di dubitare delle dichiarazioni della fonte, che si è spesso dimostrato molto affidabile nelle sue anticipazioni, sbagliando in rare occasioni.

Del resto, il produttore asiatico non può di certo restare a guardare Apple che si proietta nel futuro, restando indietro sotto questo aspetto, da non sottovalutare. Consideriamo anche che i modem degli iPhone vengono realizzati da Qualcomm e che gli iPhone sono dotati dello Snapdragon X65. Sui Samsung Galaxy S23 dovremmo trovare lo Snapdragon 8 Gen. 2 ed il modem Snapdragon X70: a meno che Qualcomm non sia legata ad un’esclusiva con Apple, non c’è ragione di credere non possa fornire anche al colosso di Seul la componentistica necessaria per equipaggiare i suoi prossimi top di gamma della comunicazione satellitare. La tecnologia debutterebbe a bordo dei modelli più avanzati, almeno in un primo momento, per poi essere estesa anche agli smartphone middle-range più prestigiosi, oltre che sui pieghevoli.

samsung to jump the " SOS satellite S*** " bandwagon .. #next — Ricciolo (@Ricciolo1) September 15, 2022

La connettività satellitare a bordo degli iPhone è stata inclusa per consentire agli utenti di comunicare tra loro in situazioni di pericolo, anche in zone dove non c’è copertura cellulare. Per usufruirne bisognerà volgere lo sguardo al cielo, puntando il device nella giusta direzione grazie ai consigli forniti da un’app dedicata (tenete presente che è possibile inoltrare solo messaggi pre-impostati, almeno per il momento). Potrebbe essere davvero utile in determinate occasioni, quando non c’è per niente campo ed avete assoluto bisogno di comunicare con qualcuno: speriamo venga implementata.

