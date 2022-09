Gli iPhone 14 Pro sono senz’altro i modelli di melafonini 2022 che stanno facendo maggiormente breccia presso i potenziali clienti. Questo andamento era già stato messo in risalto al momento del via ai preordini dei nuovi smartphone Apple. Anche in questo ultimo scorcio del mese, le cose non sono cambiate. Ne è la riprova il fatto che, volendo acquistare gli specifici esemplari, i tempi di attesa sono davvero importanti.

Può essere sufficiente l’analisi delle schede di vendita degli iPhone 14 su Amazon per rendersi conto di quanto segue. L’iPhone 14 standard è in pronta consegna in ogni sua variante di memoria e colore. Protendendo per questa soluzione, la si riceverà a casa, in ufficio o in altro luogo in due o tre giorni lavorativi, non di più. Mettendo da parte l’iPhone 14 Plus per il quale il via alle consegne è stato programmato a partire dal 7 ottobre, dal primissimo momento in tutto il mondo, per gli iPhone 14 Pro bisognerà avere sempre tanta pazienza, qualsiasi variante si scelga di comprare.

Esaminando nel dettaglio la situazione spedizione per gli iPhone 14 Pro su Amazon apprendiamo che, provando ad effettuare un acquisto oggi 22 settembre, la relativa consegna non partirà in nessun caso prima del 13 ottobre. Per il modello Pro, l’attesa potrebbe essere leggermente inferiore dell’esemplare Pro Max (ma pur sempre in modo relativo). La data limite di arrivo del pacco nel primo caso è del 27 ottobre, nel secondo del 3 novembre. Entrambi i riferimenti temporali sono molto in là nel tempo. Se pensiamo all’entusiasmo che i fan dei prodotti Apple di solito riservano alle nuove uscita, per più di qualcuno potrebbe essere davvero pesante dover accettare la lunga attesa. La situazione appena indicata è in continuo divenire questo è vero, ma difficilmente vedremo riviste queste stime a favore di consegne più repentine: la domanda dei modelli è stata senz’altro elevata per far scattare questi ritardi.

