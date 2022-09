Vera Gemma e Jeda si sono lasciati proprio come Ilary Blasi e Totti ma mentre in quest’ultimo caso continua a parlarsene in lungo e in largo, nel primo lo si è fatto un po’ meno almeno fino ad oggi. Nel pomeriggio di oggi la bella attrice è tornata ospite in tv e, in particolare, nel salotto di Serena Bortone ad Oggi è un altro Giorno ed è proprio lì che ha confermato la rottura con il suo giovane fidanzato.

Chi ha seguito le ‘peripezie’ da reality di Vera Gemma negli anni scorsi, sa bene che l’attrice era fidanzata con il giovane Jeda diventato famoso per via delle sue partecipazioni tv proprio come sorpresa della concorrente. In particolare, il suo successo è stata opera di Ilary Blasi che lo ha voluto spesso come ospite in varie puntate dell’Isola dei Famosi fingendosi attratta e interessata a lui.

Già nei mesi scorsi si è parlato di una crisi della coppia ma oggi pomeriggio Vera Gemma ha confermato: “Io innamorata? Adesso sono in pausa, per la prima volta nella mia vita da quando ho 16 anni, sono single. E per ora sto bene così”. Sui social tutto tace visto che il diretto interessato non ha ancora detto la sua riguardo alla rottura da Vera Gemma ma siamo sicuri che questo ‘ritorno’ possa riaccendere l’attenzione su di lui in tv, lo vedremo spuntare in un salotto televisivo o magari al Grande Fratello nella seconda ondata di vip in arrivo?

Lo scopriremo solo nelle prossime settimane ma, intanto, Vera Gemma è tornata al suo grande amore, la recitazione, portando a casa il premio come Miglior Attrice nella sezione ‘Orizzonti’ alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia per il film VERA, di Tizza Covi e Rainer Frimmel.