Chi sta sperimentando problemi batteria iOS 16 dopo l’aggiornamento partito la settimana scorsa deve sapere che una delle cause del battery drain è stata chiarita dalla stessa Apple, in maniera ufficiale e attraverso la sezione di supporto del suo sito. Conoscendo dunque la specifica motivazione, potrebbe essere utile provvedere a degli accorgimenti per evitare di dover ricaricare troppo spesso i melafonini più o meno recenti.

Una delle cause

Magari non è l’unica causa che si nasconde dietro ai problemi batteria iOS 16, ma Apple è stata chiara su un aspetto. Con l’aggiornamento nuovo di zecca, l’azienda ha introdotto una nuova opzione di feedback tattile per la tastiera predefinita sul melafonino. In pratica accade che, digitando un qualsiasi tasto, si ottiene una vibrazione: per quanto la feature possa essere utile in alcuni casi (a conferma di un’operazione), va detto che Apple conferma la possibilità di un eccessivo consumo della batteria quando l’opzione è abilitata. Questo quanto presente direttamente nella scheda del sito dell’azienda in cui la novità viene spiegata.

Come disattivare la funzione incriminata

Come già indicato, di certo il feedback tattile della tastiera non può essere considerata l’unica causa scatenante dei problemi batteria iOS 16 e dunque ci saranno altri bug e mancate ottimizzazioni responsabili del fenomeno. Eppure, proprio perché è la stessa Apple a darci questa dritta, potrebbe essere utile provvedere alla disattivazione della feature per procedere al risparmio energetico in un momento post update così delicato.

Per procedere nella direzione appena indicata, i passaggi da effettuare sono i seguenti: andare in Impostazioni, poi selezionare la voce Suoni e feedback tattili e infine scegliere quelli riferiti alla tastiera. Lo specifico comando andrà spento dunque per evitare che questo contribuisca un po’ troppo al consumo della batteria. Solo in questo modo capiremo l’influenza della feature sulla carica.

