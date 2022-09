Gli avatar WhatsApp non tarderanno ad arrivare. La prossima funzione all’interno del servizio di messaggistica è stata scovata anche nell’aggiornamento beta per Android siglato come il 2.22.21.3 sul Play Store. Non è la prima volta che la feature fa la sua apparizione ma ora sembra essere arrivata quasi a maturazione.

La creazione di un avatar WhatsApp dovrebbe poter essere effettuata in modo simile a quanto avviene con Facebook, quindi con la massima personalizzazione possibile del proprio alter ego virtuale. Quello che apprendiamo oggi, tuttavia, è anche altro. Una volta ottenuto il proprio avatar, sarà possibile declinarlo in numerose modalità, in base alle proprie esigenze. L’immagine di apertura articolo fornita dall’informatore WABetaInfo è abbastanza eloquente da questo punto di vista: è visibile, in effetti, un’ampia selezione di avatar impegnati in diverse espressioni, in azioni differenti e con oggetti o elementi con i quali interagiscono. In pratica, dunque, le alternative per comunicare non mancheranno per esprimersi al meglio nelle chat singole o anche quelle di gruppo.

Il primo utilizzo degli avatar WhatsApp sarà quello che li vedrà riportati in chat in forma di sticker e dunque adesivi. La loro implementazione, per quanto non definita nei tempi, non dovrebbe tardare molto visti i passi da gigante compiuti nella beta Android presa in esame oggi (e anche sugli iPhone di certo, anche se non testimoniato da un corrispettivo update). Il passo ulteriore sarà l’integrazione degli avatar anche come nostri alter ego nelle videochiamate ma di certo non subito. In pratica, invece di mostrarci come persone reali in una call, potremo partecipare alla stessa nell’aspetto animato che abbiamo costruito per noi. L’utilizzo di una simile funzione potrebbe essere valido in numerosi contesti, soprattutto per proteggere la propria privacy o magari anche solo per gioco.

