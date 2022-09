In seguito alla presentazione della serie Huawei Mate 50, è arrivata finalmente l’ora del debutto del Huawei Nova Y70, uno smartphone di fascia media che sarà lanciato in Italia al prezzo di 229,90 euro. Si tratta di un device ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo e che presenta interessanti specifiche tecniche tra cui una batteria da 6000mAh dotata di ricarica super rapida a 22,5W, un display FullView da 6,75 pollici (con rapporto schermo-scocca al 90,26%) ed una tripla fotocamera sul retro con sensori da 48MP (principale) + 5 + 2MP.

Il suo punto di forza è proprio l’autonomia: infatti, grazie alla tecnologia AI Smart Power, è in grado di ottenere un risparmio della batteria ed un’ottimizzazione in termini di consumi. Inoltre, la carica integra un sistema di protezione a 13 strati ed un sistema elettrochimico per rendere migliore la sicurezza della carica ed il ciclo di vita della batteria. Il processore è supportato da una memoria RAM da 4/128GB ed una memoria che si può espandere fino a 512GB tramite microSD. Il Huawei Nova Y70 presenta un’interfaccia Super Device in grado di connettersi in modo veloce ad altri dispositivi, la modalità MeeTime per effettuare chiamate fino a 12 interlocutori in videocall HD e la modalità Easy Mode.

Il dispositivo include anche le connettività 4G, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.1, USB-C, jack audio da 3,5mm, GPS + GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS. Il comparto fotografico presenta sul retro tre sensori, uno principale da 48MP High-Res, un ultra-grandangolare da 5MP, FOV 120° e uno di profondità da 2MP. La fotocamera anteriore è da 8MP ed è dotata di effetto Bokeh, Huawei AI Beauty e HDR. Due sono le colorazioni disponibili in fase di lancio, ossia: Crystal Blue e Midnight Black. Il Huawei Nova Y70 è già disponibile in pre-ordine fino al 3 ottobre su Huawei Store al prezzo di 229,90 euro.

