Cambiano le date da ottobre 2022 per il pagamento della pensione, per cui molti contribuenti si stanno chiedendo quando arriverà il momento di ritirare la propria. Le decorrenze degli assegni pensionistici stanno per essere modificare in base alle modalità di erogazione (accredito su conto corrente o ritiro in contanti agli sportelli dedicati).

In particolare, pare aver subito variazioni il calendario dei pagamenti per quanto riguarda i pensionati che ritirano in contanti la pensione negli Uffici Postali. Del resto, sappiamo ormai che, in seguito allo stato di emergenza relativo a alla pandemia da Covid-19, le pensioni non sono più pagate in anticipo e che l’erogazione ha una decorrenza suddivisa in più giornate seguendo l’ordine alfabetico del cognome dei contribuenti. Le modalità di erogazione restano le stesse per quanti ricevono la pensione tramite accredito sul conto corrente, postale o bancario. In ogni caso, dal 1 ottobre 2022 le date per il pagamento della pensione cambieranno; tra l’altro, a partire dal mese prossimo sono anche previsti degli aumenti su alcuni pagamenti per via dell’anticipo della rivalutazione (incremento del 2% per effetto del Decreto Aiuti-bis, almeno per quanto concerne gli utenti con reddito annuo inferiore ai 35 mila euro). Per l’accredito sul conto corrente il pagamento della pensione scatterà il 1 ottobre: per quanto riguarda le banche, i pagamenti scatteranno nei giorni tra il lunedì ed il venerdì, mentre per gli Uffici Postali si può calcolare anche il sabato (senza mai considerare i festivi, in nessuno dei casi).

Nel dettaglio, da sabato 1 ottobre riceveranno il pagamento della pensione i titolari di PostePay Evolution, Libretto di Risparmio e Conto BancoPosta, mentre da lunedì 3 ottobre i pensionati che hanno predisposto l’accredito sul proprio conto corrente bancario. Per quanto riguarda il ritiro in contanti presso gli Uffici Postali, i pensionati con cognome che inizia con A e B potranno provvedere dal 1 ottobre, e poi via via a scaglioni (dal 3 ottobre con lettere C e D, dal 4 da E a K, dal 5 da L a O, dal 6 da P a R e dal 7 da S a Z).

