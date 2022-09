La notizia della morte di Manuel Vallicella sta ancora facendo il giro del web e mentre l’ora della messa in onda di Uomini e Donne si avvicina, in molti ricordano il suo percorso nel programma. Chi ha seguito il suo trono sa bene che all’epoca il gigante buono e timido ha corteggiatore la sorella di Beatrice Valli, la bella Ludovica, e conosce bene i momenti della loro conoscenza fino al momento del ‘no’. La tronista all’epoca preferì Fabio Ferrara non senza polemiche alla luce del percorso di Manuel Vallicella che, poi, si consolò con un posto sul trono.

A differenza di tanti suoi coetanei e ‘colleghi’, Manuel Vallicella alla fine decise di ritirarsi lasciando vacante il suo posto e ammettendo di vivere con angoscia questo suo ruolo. Il suo ricordo è rimasto nel cuore del pubblico e anche di Ludovica Valli che poco fa ha deciso di ricordarlo sui social postando la foto dei loro abbracci e di alcuni momenti vissuti insieme.

“Sono senza parole, davvero, sono sconvolta” ha scritto nelle storie Instagram l’x tronista rivolgendo un pensiero al suo ex corteggiatore: “Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel. Fai buon viaggio”. In molti oggi si rammaricano del fatto di non essere riusciti ad aiutarlo ma molti altri non hanno perso l’occasione per girare il dito nella piaga accusando Ludovica di voler usare questo momento per un po’ di visibilità, sarà vero?

Intanto alcuni amici di Manuel Vallicella hanno confermato che il suo funerale si terrà venerdì pomeriggio, alle 15.00, a Colognola ai Colli.