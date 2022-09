Il trailer di The Midnight Club è stato svelato da Netflix in vista del debutto della nuova serie horror di Mike Flannagan, già molto apprezzato dal pubblico della piattaforma come creatore e sceneggiatore delle miniserie The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e da ultima Midnight Mass.

The Midnight Club è l’ennesimo progetto originale nato dal contratto che lega Flannagan a Netflix: la nuova serie horror in 10 episodi è basata sull’omonimo romanzo del 1994 di Christopher Pike ed è ambientata al Brightcliffe Hospice, un luogo che accoglie adolescenti colpiti da malattie in fase terminale per accompagnarli nella ultima fase della loro vita. Heather Langenkamp (già in A Nightmare On Elm Street) interpreta la dottoressa incaricata di supervisionare tutti i bambini del reparto. Nel cast anche Samantha Sloyan, che ha interpretato la dottoressa Penelope Blake in Grey’s Anatomy 12.

La trama di The Midnight Club parte quando Ilonka (Iman Benson) finisce ricoverata nell’ospizio dopo che le è stato diagnosticato un calcinoma alla tiroide in stato avanzato. La sua vicenda spingerà tutti i ragazzini della struttura a siglare un accordo agghiacciante: quando il primo di loro muore, il resto della banda farà di tutto per cercare di contattare il defunto dall’oltre la tomba. L’accordo dà inizio ad una serie di eventi soprannaturali, che terrorizzeranno i bambini lasciandoli di fronte all’incertezza totale.

Flanagan ha dichiarato di essere diventato dipendente dal romanzo The Midnight Club: affascinato in modo totale dal modo di raccontare come i più giovani gestiscano le loro paure, ha deciso di adattare la serie per Netflix.

Ecco il trailer di The Midnight Club, che debutta su Netflix il 7 ottobre.

Continua a leggere su optimagazine.com