“Sono venuto qui per scrivere il mio nuovo disco”, le parole dell’artista sui social. Il nuovo album di Ultimo sta prendendo forma, nel Regno Unito. Il cantautorap appare su Instagram condividendo una foto da Londra, e informa tutti di essere tornato in studio per lavorare ai nuovi brani.

Proprio mentre Londra è in fermento per l’ultimo addio alla Regina Elisabetta II, Ultimo si trova nella capitale inglese ma per un motivo diverso.

“Londra per me è un posto speciale”, scrive. “La sua malinconia l’ho sempre amata e quello che provo qui è qualcosa di strano… credo che ognuno sia destinato a sentirsi in un determinato modo in certi posti… c’è chi dice che sia per le vite passate, io non lo so…”, le sue parole prima di una serie di ricordi relativi al 2016 e ai precedenti progetti discografici.

Stava registrando Pianeti a Roma quando è andato a Londra in cerca di ispirazione. E l’ha trovata unitamente a quel senso di smarrimento e a quella malinconia che la città gli trasmette, comune a tutti i giovani che inseguono i propri sogni.

“Nel 2016 stavo registrando Pianeti a Roma e sono venuto qui. Ricordo che sentivo i provini vicino alla metro di Earl’s Court… e quei provini pian piano diventavano canzoni… Ecco, sono venuto qui cercando quella stessa ispirazione, ho bisogno di tornare come quando nel 2016 camminavo qui e mi chiedevo “chissà dove arriverò con questa musica””, le parole di Ultimo sui social che informa di aver preso casa a Londra e di aver comprato un pianoforte, affinché sia disperazione per i nuovi brani che troveranno posto nel prossimo disco di inediti.



“Ho bisogno di ritrovare quel bellissimo senso di smarrimento che ogni ragazzo prova mentre insegue un sogno molto più grande di lui.

Ho preso una casa e comprato un pianoforte, vediamo cosa esce… La missione sarà portarsi a Roma il pianoforte e poter dire “su questo pianoforte ho scritto il mio nuovo disco””, conclude Ultimo. E i fan sono già in fermento.

