In House of the Dragon 1×06 c’è anche il figlio di David Tennant, Ty: lo vedremo in un ruolo chiave dopo il salto temporale.

Lo spin-off de Il Trono di Spade cambierà radicalmente a partire dal sesto episodio della stagione. Infatti vedremo alcuni dei personaggi nelle loro versioni adulte.

Ty Tennant interpreterà Aegon Targaryen, figlio di Re Viserys e Alicent Hightower, da adulto. Gli spettatori hanno visto il piccolo da bambino nel terzo episodio.

Nel trailer dell’episodio di House of the Dragon 1×06, al personaggio di Tennant viene detto che diventerà re; questo evento è destinato a causare tensioni, dato che la sorellastra Rhaenyra è già stata nominata erede da Viserys.

Proprio come suo padre, Ty Tennant non è nuovo alla recitazione. Tuttavia, per House of the Dragon si tratterà del primo ruolo importante. In precedenza ha recitato in piccole parti nelle produzioni War of the Worlds , Casualty , Doom Patrol e Il viaggio del mondo in 80 giorni (dove recita anche suo padre e che vedremo prossimamente su Rai1).

Gli altri personaggi che vedremo nelle loro versioni adulte sono Rhaenyra e Alicent, che verranno interpretate rispettivamente da Emma D’Arcy e Olivia Cooke, le quali sostituiranno Milly Alcock ed Emily Carey. Dietro il cambio di casting c’è una motivazione più che valida.

Il co-creatore di House of the Dragon, Ryan Condal, ha affermato che era fondamentale che il pubblico conoscesse le due protagoniste fin dalla giovane età per poter capire le loro decisioni da adulte: “Sono personaggi femminili centrali che sono allo stesso tempo vengono anche incolpate di questa particolare guerra”, ha detto a Entertainment Weekly .

“Poiché la storia è scritta da uomini, eravamo davvero interessati ai poteri che sottomettono le due donne. Il nostro spettacolo è, al suo interno, la storia dello scioglimento di questa strettissima amicizia femminile che è iniziato in un momento molto giovane e impressionabile nella vita di queste ragazze.”

