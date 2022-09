Esce ad ottobre Chiamami dei Coma_Cose, il nuovo singolo che riporta il duo in radio dopo il grande successo del Festival di Sanremo. Parteciparono tra i Campioni nel 2021 con una indimenticabile Fiamme Negli Occhi, canzone che consentì al duo di farsi apprezzare anche dal pubblico generalista e certificata doppio disco di platino.

Fausto Lama e California adesso sono pronti a tornare in radio con il primo pezzo dal nuovo disco di inediti. Si intitola Chiamami il nuovo singolo e sarà disponibile in radio e in tutti gli store digitali da venerdì 7 ottobre. Anticipa il nuovo album in uscita in autunno.

ARTICOLI CORRELATI

“Chiamami è un urlo a chi ti manca. Un invito a risentirsi… con gli altri, con te stesso” – spiegano i Coma_Cose. “Siamo tornati al nostro nucleo, alla nostra intimità che nel bene e nel male per il lavoro che facciamo spesso viene inevitabilmente distorta. Ci siamo sentiti fragili e ci siamo interrogati su tutti quei conflitti che ci circondano, sul senso delle cose in una contemporaneità che grida pietà sul “troppo di tutto” e inevitabilmente ci siamo chiesti:” Che senso ha oggi fare musica?””.

Chiamami dei Coma_Cose è scritto dai Coma_Cose insieme a Fabio Dalè e Carlo Frigerio. Fausto e Francesca dialogano in un denso botta e risposta, che caratterizza le loro migliori canzoni e contraddistingue la loro musica.

Il brano vuole essere un invito, evidenziato anche nel titolo stesso: Chiamami. E poi parlami, cercami, pensami, nel sottolineare l’importanza di esserci e di sostenersi nella vita quotidiana, nei momenti di difficoltà, in quelli più difficili in cui abbiamo bisogno di un appoggio o semplicemente di sapere di non essere soli.

Continua a leggere su optimagazine.com