Tra gli indiscutibili plus degli iPhone 14 c’è la funzione di rilevamento incidenti, in inglese Crash Detection. Si tratta di una feature molto utile che entra in funzione nel caso di collisioni gravi con veicoli e barriere di vario tipo, quando si è alla guida della propria automobile. Per capire come lavora la preziosa novità pensata da Apple, ora c’è un video esplicativo molto interessante pubblicato sul canale YouTube di TechRax. Questo filmato, non solo chiarisce esattamente cosa dovrebbe capitare dopo un urto ma ci conferma la bontà del lavoro svolto dal team di Cupertino.

Ecco spiegata la modalità con cui è stato condotto il test per la funzione di rilevamento incidenti sugli iPhone 14. In una macchina senza alcun passeggero e radiocomandata, proprio il nuovo melafonino è stato legato al retro del poggia testa del conducente. Il veicolo, nella prima fase del video, è stato lanciato contro alcuni ostacoli meno importanti e che non hanno causato un impatto rilevante. La prova è servita per far comprendere come nei casi meno gravi la funzione non si attivi. Al contrario, nella parte finale della clip, l’automobile è stata lanciata contro un’altra vecchia vettura, simulando un vero e proprio incidente. Il team di TechRax è corso a verificare subito quanto stava per accadere: dopo l’attesa di qualche secondo, la feature si è attivata. Il telefono ha lanciato un breve countdown con effetto sonoro con il quale è stato notificato l’avvenuto impatto ed è stato richiesto l’ok alla chiamata del numero di emergenza. Naturalmente i tester, per ovvie ragioni, hanno bloccato la richiesta di aiuto, ma questa sarebbe partita in caso di effettiva necessità di un individuo.

Nella vita reale, dunque, l’opzione di rilevamento incidenti potrebbe fare davvero la differenza in caso di feriti gravi dopo un impatto. Ai nuovi possessori di iPhone 14 non potrà che far piacere avere a disposizione questo plus, sperando poi non debba mai servire.

