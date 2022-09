Davvero è un colpo di scena quello che sta interessando oggi 21 settembre il Samsung Galaxy S22 e il suo programma beta dell’aggiornamento One UI 5.0 insieme ad Android 13. Dopo i ritardi accumulati per alcuni problemi nelle animazioni della versione dell’interfaccia, si era parlato di update possibile solo da venerdì 23 settembre. Le carte in tavola sono rapidamente cambiate visto che, nel pomeriggio di oggi 23 settembre, si concretizza la prima distribuzione dell’esperienza software.

Come riporta anche SamMobile, la terza beta One UI 5.0 per i Samsung Galaxy S22 ha cominciato ad essere notificata sui modelli degli attuali top di gamma con processore Exynos, insomma quelli commercializzati in Europa. In pratica, dopo gli effettivi ritardi della tabella di marcia, è stata data una bella accelerata al programma di sperimentazione. Si spera proprio che questo voglia dire una sola cosa, ovvero che tutti i problemi fin qui noti siano del tutto superati e i bug con le animazioni risolti dagli sviluppatori.

Gli italiani sanno bene che il programma beta OneUI 5.0 non sta interessando il nostro paese. Al momento, la versione sperimentale è stata avvistata in Germania e Polonia ed ha il firmware di riferimento etichettato con le ultime cifre e lettere indicate come ZVI9. A parte i problemi di animazione, si presume, del tutto risolti, l’ultimo update aggiunge una nuova funzione per le storie della galleria in stile slideshow e una schermata di selezione dello sfondo leggermente ridisegnata. Tra l’altro, proprio lo sfondo della schermata di blocco ora può essere modificato direttamente dalla relativa schermata premendola a lungo. Il fatto che il programma sperimentale sia ripartito ora in Europa, lascia ben sperare in un prosieguo dei lavori senza particolari intoppi. Dunque il rilascio definitivo per tutti potrebbe arrivare prima del previsto, come pure già ipotizzato, magari nel corso del mese di novembre.

