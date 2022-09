In questo articolo vi indichiamo un’interessante offerta che riguarda il fantastico orologio Apple Watch Series 7, modello con connettività GPS (senza configurazione AppleCare+), cassa da 41mm in alluminio e cinturino sport. Il dispositivo è disponibile nelle due colorazioni (PRODUCT) Red e Blu Abisso all’imperdibile prezzo di 387 euro (invece di 439 euro di listino) con un risparmio del 12% da sfruttare al volo. L’orologio smart è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete la possibilità di procedere all’acquisto scegliendo tra due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili da 77,40 euro ognuna.

L’Apple Watch Series 7 (con connettività GPS per rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio) sfoggia un display Retina always-on circa il 20% più ampio rispetto ai precedenti modelli Series 6 ed un’interfaccia ottimizzata. Il cristallo anteriore è il più robusto che uno smartwatch del colosso di Cupertino abbia mai avuto, è resistente alla polvere (essendo dotato della certificazione di grado IP6X) e presenta un design a prova di nuotate sia in mare che in piscina grazie alla resistenza all’acqua fino a 5ATM. In termini di salute, questo straordinario dispositivo misura i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), è possibile eseguire un ECG (elettrocardiogramma) quando e dove volete, monitora la qualità del sonno, invia notifiche sul battito cardiaco se troppo alto o troppo basso e in caso di ritmo irregolare, e chiama i soccorsi in caso di emergenza.

L’Apple Watch Series 7 integra nuovi allenamenti come Tai Chi e pilates, e moltissimi altri tra cui corsa, yoga, nuoto e ballo. Ogni giorno potrete controllare quanto vi muovete ed i vostri progressi nell’app Fitness su iPhone. Infine, è possibile sincronizza musica, podcast ed audiolibri. Insomma, quest’oggi un’incredibile offerta su Amazon da non farsi scappare, approfittatene!

