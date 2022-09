Lo stato attività Instagram non funziona neanche il 20 settembre. Ormai da un paio di settimane l’opzione del social network è inibita ad una specifica categoria di utenti. Dopo qualche approfondimento riportato sulle nostre pagine, è il caso di ritornare sulla questione, pure per l’arrivo di una novità (si spera) risolutiva.

La prima cosa da dire è che gli utenti in possesso di un iPhone (e non dunque i proprietari di Android) sembrano essere i più colpiti dall’anomalia. Se poi lo stato attività Instagram non funziona dopo giorni, sembra proprio che le difficoltà siano combaciate anche con il lancio dell’aggiornamento iOS 16 definitivo della settimana scorsa. Proprio da una decina di giorni inoltre, l’applicazione social è stata protagonista di una serie di update sull’Apple Store: tutti pensati con l’intento di risolvere bug ed errori ma in realtà poco incisivi (almeno per il momento).

Notizia di queste ore è che un nuovo update dell’applicazione è stato appena rilasciato: il riferimento è alla versione 253.00 del 19 settembre che promette di essere risolutiva di alcuni bug non meglio specificati. A chi lo stato attività Instagram non funziona farebbe dunque comodo provare anche l’aggiornamento a disposizione, nella speranza che davvero che le difficoltà siano davvero superate. Allo stesso modo, tuttavia, va detto che le versioni del 14 e 15 settembre con la stesso identico obiettivo non hanno di certo sortito nessun buon effetto proprio sul bug in essere.

Avere uno stato Instagram non funzionante non è di certo un problema che blocca del tutto l’esperienza social degli utenti. Tuttavia, in tanti ricorrono alla specifica informazione relativa ai propri contatti per i motivi più vari. Sarebbe dunque il caso che il social ascoltasse le lamentele dei suoi utenti e provvedesse seriamente alla risoluzione del bug nel più breve tempo possibile.

