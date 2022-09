Oltre mille persone si sono radunate in alcune spiagge italiane per un’operazione di pulizia. Ri-Party-Amo è il nome dato all’iniziativa organizzata in collaborazione tra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party. I volontari hanno riempito un migliaio di sacchi con rifiuti vari raccolti in un milione di metri quadri di spiaggia. L’operazione di pulizia ha riguardato le spiagge di Fiumicino, Molfetta, Policoro, Bacoli, Marina di Vecchiano.



In Italia vengono raccolti in media 477 oggetti ogni 100 metri di spiaggia. Secondo gli standard stabiliti dalla Commissione EU nella Strategia Marina, per avere un “buono stato ambientale” i rifiuti per 100 metri di costa devono essere meno di 20. Evidente, dunque, la situazione di emergenza, che si accentua in prossimità delle foci dei fiumi, dove i rifiuti vengono trasportati sia dal mare che dai corsi d’acqua.



Il progetto prevede la rimozione dei rifiuti su 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali; la realizzazione di 8 macro-azioni per ripristinare gli habitat; incontri, workshop sul campo in università, scuole primarie e secondarie, coinvolgendo 100 mila studenti. L’obiettivo è coinvolgere e sensibilizzare giovani, famiglie, scuole e aziende sul tema della tutela degli ambienti naturali, rendendoli partecipi di iniziative concrete.



In programma anche altri appuntamenti. Il 25 settembre, in occasione della Giornata mondiale dei Fiumi, i volontari si daranno appuntamento a Rovigo, Torino e Sirmione.