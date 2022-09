Per chi non ha voglia di spendere cifre piuttosto esorbitanti che riguardano gli ultimi iPhone di stampo Apple, può essere un’ottima scelta affidarsi a qualche modello del passato, come l’iPhone 12 azzurro da 64GB in offerta su Amazon. Si può insomma avere tra le mani un iPhone ed allo stesso tempo risparmiare, ma chiaramente è indispensabile accontentarsi di qualche device non recentissimo. Stiamo parlando comunque dell’iPhone 12, uno smartphone ancora di grande qualità che di certo non ha nulla da invidiare alla concorrenza.

I dettagli sulla nuova offerta Amazon per iPhone 12 a prezzo particolarmente basso oggi

Altro rilancio, dunque, dopo quello della scorsa settimana. Se avete quindi necessità di puntare su un iPhone, ma allo stesso tempo provare a risparmiare qualche euro in più, la scelta odierna cade proprio su questo iPhone 12 azzurro da 64GB presente in offerta su Amazon. Andando più nel dettaglio il famoso sito di e-commerce lo propone al prezzo di 689 euro, è stato applicato uno sconto del 18% sul costo precedente da listino di 839 euro, quindi si può notare un bel po’ di risparmio.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

La disponibilità è immediata e le spese di spedizione sono assolutamente gratuite, nel giro di pochi giorni arriverà direttamente nelle vostre case. Il famoso sito di e-commerce permette poi anche l’acquisto a rate grazie a Cofidis, in questo modo si alleggerirà la spesa finale. Come accennato in precedenza si tratta di un top di gamma ancora piuttosto interessante dal punto di vista delle specifiche tecniche e vediamo quali sono i suoi punti forza. Spazio sull’iPhone 12 ad un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, vetro più resistente presente in circolazione per il mercato smartphone.

Non manca il 5G che garantirà download super veloci ed anche il comparto hardware è in buone mani grazie al processore A14 Bionic. Infine non si può di certo sottovalutare il reparto fotocamere, qui ritroviamo un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. L’iPhone 12 è resistente all’acqua ed alla polvere.