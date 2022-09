Una volta archiviato lo straordinario successo di Enea Bastianini allo scorso GP di Aragon, il mondiale di MotoGP è subito pronto a riaccendere i motori e scendere in pista per un nuovo ed entusiasmante appuntamento. Il Motomondiale, infatti, è già in volo per il Giappone dove, il prossimo weekend 23-25 settembre 2022, andrà in scena l’attesissimo Gran Premio di Motegi (tappa assente dal 2019). Attualmente la classifica generale piloti vede al comando Fabio Quartararo (Yamaha) con 211 punti, seguito da ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) con 201 punti e Aleix Espargarò (Aprilia) con 194 punti. Si passa, dunque, dall’Europa all’Asia ed a tal proposito gli orari saranno del tutto rivoluzionati, ma in questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie sugli orari, programma e dove vedere diretta TV e streaming della tappa nipponica.

Partiamo con alcuni dettagli tecnici riguardanti il Twin Ring Motegi, così chiamato dato che all’interno della medesima struttura ospita due circuiti differenti, uno ovale da 2.493 m e un percorso stradale da 4.801 m con ben 3 configurazioni diverse. Il circuito giapponese fu costruito nel 1997 nei pressi della omonima città di Motegi. Questo tracciato ospita esclusivamente la categoria Motomondiale. L’ultimo tempo record, per quanto riguarda la MotoGP, è stato ottenuto da Jorge Lorenzo (su Yamaha) nell’ottobre del 2014, fermando il cronometro su 1’45”350.

Il Gran Premio del Giappone 2022, in programma dal 23 al 25 settembre prossimo, sarà trasmesso alle ore 8.00 (italiane) in diretta TV e in esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP (canale 208) su Sky Sport Uno; La gara di Motegi sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW. Mentre su TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre) verrà trasmessa la differita in chiaro delle qualifiche (sintesi alle ore 12.00) e la gara (ore 12.15). Detto ciò, non ci resta che augurare buon divertimento a tutti gli appassionati delle due ruote e del Motomondiale.

Continua a leggere su optimagazine.com