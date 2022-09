Cambiano le regole per il trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano, ma solo in alcuni aeroporti italiani. La speranza è che prima o poi anche tutti gli altri scali – italiani ed internazionali – possano adeguarsi ed adottare le stesse misure di sicurezza ma non sarà facile.

Il primo aeroporto ad introdurre la smart security è quello di Milano Linate, di recente anche rinnovato. Per passare i controlli di sicurezza di Milano Linate non è più necessario tirare fuori dal bagaglio a mano dispositivi elettronici e liquidi. Ciò non significa che verranno effettuati meno controlli ma che i dispositivi atti al controllo del bagaglio dei passeggeri in partenza sono stati potenziati e resi molto più sofisticati.

Il passeggero intenzionato a salire a bordo con un bagaglio a mano, dunque, potrà superare i controlli in modo più agevole e veloce. Verranno velocizzate anche le procedure di imbarco in quanto non sarà più necessario aprire il proprio bagaglio e separare dispositivi elettronici e liquidi. Non sarà, inoltre, più necessario rispettare il regolamento sul trasporto di acqua e liquidi per il consumo personale, ancora limitato ad una capacità massima di 100 ml per contenitore in tutti gli altri aeroporti.

Liquidi nel bagaglio a mano, cosa cambia?

Cosa cambia quindi nello specifico per il trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano? I passeggeri in partenza, intenzionati a portare con sé un bagaglio a mano (una borsa, uno zaino, una piccola valigia) potranno portare a bordo la proprio bottiglietta dell’acqua da 500 ml senza problemi, senza doverla gettare prima dei controlli di sicurezza per poi acquistarne un’altra all’interno dell’aeroporto ad un prezzo di gran lunga superiore. Si potranno trasportare liquidi senza limitazioni su contenitori e quantità, purché non si superino peso e dimensione del bagaglio indicati dalla propria compagnia aerea.

Questo vale per l’acqua ma anche per tutti gli altri liquidi trasportati, inclusi i profumi. Ma attenzione: l’unico aeroporto italiano ad essere passato alla smart security e ad abolire le regole precedenti sui liquidi è quello di Milano Linate.

Questo significa che invece al ritorno, ossia effettuando la partenza da un qualsiasi altro aeroporto italiano ed internazionale, le regole sui liquidi restano le stesse di sempre. Non sarà quindi impossibile imbarcare liquidi (profumi inclusi) in contenitori di capacità superiore ai 100ml né bottigliette di acqua.

Ma ci sono ottime notizie, che fanno ben sperare: presto, la smart security sarà attiva anche all’Aeroporto di Milano Malpensa, e – ce lo auguriamo – in tutti gli altri aeroporti in Italia e nel mondo.

Quanti liquidi si possono portare nel bagaglio a mano?

L’aeroporto di Milano Linate è il primo – e al momento l’unico – a cambiare le regole dei liquidi nel bagaglio a mano.

In tutti gli altri aeroporti restano in vigore le stesse regole di sempre. Le ripassiamo? Quanti liquidi si possono portare nel bagaglio a mano con partenza da tutti gli altri aeroporti italiani e non?

Le regole in vigore sul trasporto dei liquidi chiedono al passeggero di suddividere i prodotti liquidi in contenitori di capacità non superiore a 100ml da conservare in un sacchetto di plastica trasparente richiudibile, di capacità non superiore a 1 litro. Il sacchetto dovrà essere tolto dal bagaglio a mano in fase di passaggio ai controlli di sicurezza ed essere posizionato in una vaschetta a parte. In seguito al controllo, il sacchetto dovrà essere nuovamente inserito nel proprio bagaglio a mano, da portare con sé in volo.

Le dimensioni del bagaglio a mano variano di compagnia in compagnia. Vi invitiamo dunque a consultare le regole della compagnia di volo selezionata per il viaggio per quanto riguarda peso e grandezza.

