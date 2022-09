Una nuova reunion di Modern Family ha coinvolto una parte del cast dell’acclamata comedy di ABC: gli attori della serie cult, andata in onda per 11 stagioni dal 2009 al 2020, hanno continuato a ritrovarsi di tanto in tanto in occasioni speciali, l’ultima delle quali è stata raccontata sui social da Sofia Vergara, che ha interpretato il personaggio di Gloria Pritchett.

L’ennesima reunion di Modern Family testimonia quanto siano persistenti i legami creati sul set in oltre dieci anni di lavoro, celebrato da 22 Emmy Awards vinti di cui 5 per la miglior serie comedy, un record di vittorie in questa categoria insieme a Frasier. L’ultima volta, alcuni membri del cast si erano rivisti al matrimonio di Sarah Hyland (Haley Dunphy nella serie), che ad agosto ha sposato il suo partner storico Wells Adams, con l’attore Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) chiamato persino ad officiare la cerimonia nuziale.

Stavolta una reunion di Modern Family si è avuta grazie ad una cena tra ex membri del cast, a cui hanno partecipato Ferguson, accompagnato dal marito Justin Mikita, Hyland, Ty Burrell (Phil Dunphy), Eric Stonestreet (Cameron Tucker), Ed O’Neil (Jay Pritchett) e Vergara. Quest’ultima ha pubblicato un album di foto ricordo su Instagram, intitolando un primo post “con la mia famiglia” e professando amore per i colleghi in un secondo.

Ecco le tenere immagini della nuova reunion di Modern Family, a oltre due anni dalla conclusione della serie: attualmente tutte le stagioni sono disponibili in streaming nel catalogo Star di Disney+.

Continua a leggere su optimagazine.com