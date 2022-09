Mancano appena 5 giorni al giorno in cui gli italiani saranno chiamati alle urne. Oggi, lunedì 20 settembre, il messaggio di Piero Pelù sulle elezioni arriva dopo settimane in cui gli artisti hanno inveito con particolare accanimento contro i politici.

Quello del frontman dei Litfiba è un invito al voto inteso come esercizio di democrazia, per questo il rocker fiorentino pubblica un video in cui argomenta la sua campagna di sensibilizzazione per far riflettere i fan sull’importanza di recarsi ai seggi e dare il loro contributo.

Come già detto, nelle scorse settimane un certo numero di artisti si è scagliato contro il centrodestra, prendendo di mira soprattutto Giorgia Meloni e Fratelli D’Italia per le posizioni sui diritti LGBTQ+, sull’aborto e sulle donne, ma soprattutto in termini di distanza dal fascismo.

Piero Pelù mette da parte ogni polemica e spinge alla cittadinanza attiva, e lo fa con queste parole:

“Anch’io il 25 settembre andrò a votare. Lo farò perché voglio difendere la democrazia, che significa libertà di poter votare per chi si vuole. Quando mancherà questa libertà allora ci sarà la dittatura. Guardate cosa succede in Russia, dove manifestare per la pace significa finire in galera per 10 anni. Il 25 settembre io vado a votare per la democrazia. Ci vediamo lì”.

“Libertà, fratellanza e uguaglianza, io voto per loro!”, aggiunge Pelù in didascalia al video. Tra i commenti c’è chi lo ringrazia per questo appello, ma c’è anche chi ammette di essere disorientato sulla scelta. “Il fatto che ci siano coalizioni e l’Italia non abbia mai avuto una vera identità politica chiara, è come non avere scelta“, risponde un fan.

Non mancano i vari endorsement ai candidati, ma c’è anche chi dichiara che a questo giro si asterrà dal voto non trovando affinità con alcun partito.

