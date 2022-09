Il Grande Fratello Vip 2022 ha preso ufficialmente il via con una prima puntata lunga e scoppiettante in cui i primi vip hanno varcato la porta rossa. Fin qui niente di nuovo se non fosse che il reality ha preso il via ‘post covid’ con tanto di pubblico in studio e fuori dalla porta rossa e con la possibilità per i vip di poter rivedere o parlare con i propri familiari. Le sorprese non mancheranno così come il sentiment popolare visto che in studio ha preso posto Giulia Salemi alla quale toccherà fare da tramite tra lo studio e il popolo dei social.

Proprio il suo ingresso in studio è degno di nota visto che si è ‘permessa’ ad interrompere Sonia Bruganelli per portarsi via Alfonso Signorini. Non sappiamo bene se si sia trattato di uno sketch studiato a tavolino o meno, fatto sta che la bella Giulia è entrata in studio mentre il conduttore stava ancora commentando il programma con la sua opinionista e l’espressione di Sonia Bruganelli non è passata inosservata.

Non sono passati inosservati anche alcuni vipponi che hanno varcato la porta rossa ieri sera a cominciare da Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, passando per Pamela Prati, ex del programma, e finendo ad Elenoire Ferruzzi. Proprio quest’ultima è osservata speciale di questa edizione e non solo per la novità che rappresenta nella casa ma soprattutto per via di alcuni tweet al veleno rivolti a Sonia Bruganelli e Soleil Stasi, entrambe presenti, come finirà tra loro? Siamo sicuri che gli scontri non mancheranno.

A loro ieri sera si sono uniti Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Amaurys Perez, Patrizia Rossetti, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Sara Manfuso, Nikita Pelizon, Alberto de Pisis e George Ciupilan.