Harrow 3 si avvia a grandi passi verso il finale di stagione, col penultimo appuntamento di martedì 20 settembre in prima serata e in prima visione in chiaro su Top Crime.

La programmazione di Harrow 3, partita lo scorso 30 agosto in chiaro dopo l’anteprima assoluta sul canale Sky Fox Crime nella primavera dello scorso anno, è proseguita con due episodi a settimana, in onda ogni martedì sul canale 39 del digitale terrestre: il 20 settembre vanno in onda il settimo e l’ottavo, prima del finale di stagione.

Ecco le trame dei penultimi episodi di Harrow 3, in onda dalle 21.20 su Top Crime, intitolati rispettivamente La dose fa il veleno e Il dado è tratto.

La misteriosa morte della cameriera di un hotel trascina Harrow nell’oscuro mondo dello spionaggio. Intanto Nichols si avvicina alla cattura di James.

Harrow indaga sul grottesco caso di due uomini rimasti uccisi in un duello. Intanto il ritorno di Tanya costringe Daniel a rivalutare gli ultimi 20 anni della sua vita.

Harrow 3 si concluderà con il nono e il decimo episodio – intitolati Come viene punito un uomo innocente e Dall’inizio – il prossimo 27 settembre: si tratta non solo del finale di stagione, ma anche della conclusione dell’intera serie, visto che dal 2019, anno di produzione della terza edizione, non sono stati girati altri episodi.

