Chi è alla ricerca dei migliori portafogli schermati per riporre al sicuro le carte di credito, di debito ma anche quelle fedeltà potrà trovare in questa guida delle utili indicazioni aggiornate a settembre 2022. L’esigenza di mantenere protetti soldi e dati personali è sempre più impellente, in concomitanza con il sempre maggiore utilizzo di sistemi di pagamento elettronici, anche per piccole transazioni. Oltre alla pura esigenza pratica di un acquirente poi, non ne mancano altre di carattere estetico ma anche economico: in questo approfondimento dunque, non mancheranno soluzioni per tutti gli usi, di fattura diversa e per fasce di prezzo pure variegate.

Portafoglio Bewmer

Tra i migliori portafogli schermati c’è quello Bewmer, tra l’altro il più economico della lista. La soluzione si presenta in un materiale non pregiato ossia in similpelle ma con un effetto riconducibile al cuoio. Il dispositivo può contenere fino a 9 carte tra quelle di credito, bancomat o altre tessere (di cui 7 sono alloggiate in apposito scompartimento esterno e altre due nella parte interna). Il prodotto presenta una sezione per le banconote con spilla ferma soldi e una piccola tasca porta monete. Naturalmente la protezione delle carte è garantita attraverso la tecnologia RFID: proprio le card si richiamano con uno scatto di una specifica leva. L’intero portafoglio ha dimensioni di 10 x 7 x 2,5 cm. Il costo attuale della soluzione è di circa 28 euro.

Offerta Porta Carte di Credito BEWMER 2 Schermato | Portafoglio Slim da Uomo e... [ALL IN ONE] Portafoglio smart che contiene fino a 9 carte di credito,...

[SICUREZZA] La protezione RFID / NFC mantiene al sicuro le tue carte...

Portafoglio Moneyhold

Il punto di forza di questo secondo tra i migliori portafogli schermati è senz’altro il suo materiale. La soluzione Moneyhold è tutta in pelle, senza alcuna eccezione. Nel vano in alluminio si possono inserire fino a 6 card, altre 4 possono trovare posto nelle tasche interne, per un totale di 10 carte. La clonazione è naturalmente impedita dalla tecnologia che blocca le onde RFID e NFC, dunque il portafoglio mantiene al sicuro i propri dati e soldi. Le dimensioni complessive di questa alternativa sono 9,9×6.7×1.4 cm per un peso di 79 grammi. Il costo del prodotto si aggira attualmente intorno ai 30 euro.

Porta Carte di Credito - Moneyhold® - Portafoglio Uomo Slim - Porta... ✅ LE CARTE NON CADONO - Con il porta carte di credito Moneyhold le...

✅ TECNOLOGIA BLOCCO RFID/NFC - Nel 2021 sono sempre più ricorrenti...

Portafoglio Slim

Il portafoglio Slim schermato è una soluzione pratica ed elegante per proteggere le proprie carte. I produttori promettono il blocco di scansioni indesiderate delle proprie card anche a qualche metro di distanza. Le dimensioni del prodotto rientrano nelle seguenti misure: 10,5x7x1,7 cm. Il peso poi è di appena 75 grammi. I materiali che compongono la soluzione sono l’alluminio e la pelle. L’apertura è a libro e la soluzione consente di conservare banconote fermate da una linguetta e fino ad un massimo di 8 carte. Queste ultime vengono rilasciate grazie ad una levetta e sono bloccate per non cadere accidentalmente in caso di capovolgimenti. La spesa attuale è di circa 38 euro.

Porta Carte di Credito Schermato SLim ® Portafoglio Uomo Rfid... ✅ PROGETTATO e DISEGNATO in ITALIA il Porta Carte di Credito SLim è...

✅ RFID PROTECTION - il portacarte SLim è il Tuo Portafogli...

Portafoglio I-CLIP

Di produzione tedesca, tra i migliori portafogli schermati, c’è anche la soluzione I-CLIP. Il design del prodotto è accattivante con pelle bucherellata e colori molto vivaci. Il punto di forza del portacarte poi è la possibilità di alloggiare fino a 12 card in totale, per una capienza dunque superiore a quella dei prodotti fin qui menzionati. Proprio le carte, tuttavia, non vengono “esplose” da loro alloggiamento con un click di una levetta ma bisogna scorrerle verso l’esterno. Le dimensioni complessive sono uguali a 8.6x6x1.5 cm per un peso di appena 22 grammi. Il costo del modello è ora di circa 40 euro

Non portafoglio Vicloon

Chiudiamo questa guida ai migliori portafogli schermati con una soluzione anomala ma estremamente funzionale. Possiamo meglio definire la proposta Vicloon come solo un porta carte visto che non presenta alloggiamenti per banconote o per monete. La soluzione è però la più economica di tutte, all’incirca 10 euro, tra l’altro per due prodotti e non uno solo in colorazioni diverse (argento o nera). La capienza è di 6 card e l’apertura a libro consente subito di recuperare quanto necessario. Il materiale in acciaio garantisce la massima protezione dei materiali. Le dimensioni sono pari a 6.9 x 9.7 x 1.3 cm.

Vicloon Porta Carte, RFID e NFC Blocking Porta Tessere Credito in... Qualità Premium: la cover esterno liscio in acciaio inossidabile vi...

Buon portaoggetti: nostra portacarte di credito/porta moneta è in...

Continua a leggere su optimagazine.com