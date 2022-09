Non è così complicato fare gli auguri di buon inizio autunno 2022, optando per immagini e frasi a tema. Ovviamente, la vostra selezione dovrà essere mirata, essendo un appuntamento di nicchia sul calendario. Un po’ come abbiamo osservato di recente sul nostro magazine in occasione di un’altra ricorrenza. Proviamo dunque a mettere da parte un po’ di contenuti che potrebbero tornare utili nella giornata di mercoledì, soprattutto per coloro che intendono interfacciarsi con amici, compagni e parenti tramite applicazioni del calibro di WhatsApp. Tanto per citarne una.

Una selezione di contenuti per gli auguri di buon inizio autunno 2022, tra immagini e frasi tematiche

Allo stato attuale, quali sono le dritte migliori per procedere con gli auguri di buon inizio autunno 2022? Scegliere tra immagini e frasi a tema, in questo particolare contesto, è meno complesso di quanto possa sembrare. A seguire, ad esempio, trovate alcune frasi che potrebbero fare al caso vostro il 21 settembre, nel tentativo di essere simpatici e non particolarmente “pesanti”, trattando della stagione che a conti fatti rappresenta il saluto definitivo alla stagione estiva. Per forza di cose, quella più amata da buona parte delle persone. Ecco qualche spunto in merito:

“I colori dell’autunno: un giardino estremamente fiorito sotto l’incantesimo del mago, il gelo”;

“Finché ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo”;

“Appartengo all’Autunno. E in Autunno mi parlano tutte le cose che ho perso”;

“L’autunno fa cader le foglie e la vecchiaia fa passar le voglie”;

“Benvenuto autunno, grazie a te non ho bisogno di inventare scuse per le mie serate sul divano”;

Al di là delle frasi, soprattutto quelle simpatiche, gli auguri di buon inizio autunno 2022 si possono fare anche utilizzando immagini specifiche. Anche in questo caso, consiglio a tutti di non fare voli pindarici e di puntare o su contenuti divertenti, o su foto simboliche. Generiche, senza indurre la persona che avete contattato tramite WhatsApp, Instagram o Facebook a fare particolari ragionamenti sul significato della foto che avete inoltrato.

Insomma, dopo aver analizzato qualche frase specifica che potrebbe fare al caso vostro in occasione di questa ricorrenza, occorre concentrarsi anche sulle immagini più adatte da inviare su WhatsApp per fare gli auguri di buon inizio autunno 2022. Ecco una gallery.