Alla vigilia del debutto di NCIS 20 su CBS, arrivano aggiornamenti sul possibile coinvolgimento non tanto di Mark Harmon, quanto del suo personaggio, Leroy Jethro Gibbs, nella trama della stagione. Sebbene un’apparizione dell’attore sembri improbabile, dopo che ha lasciato il cast all’inizio della stagione 19, è altrettanto vero che lo showrunner Steven D Binder ha confermato l’intenzione di aggiornare i telespettatori sulla nuova vita di Gibbs.

Anche NCIS 20 si preoccuperà dunque di mantenere un filo rosso che collegi Washington all’Alaska: dopo la sua drammatica uscita di scena, Gibbs è stato menzionato diverse volte, sia in NCIS che nello spin-off NCIS: Hawaii e l’intenzione degli sceneggiatori è di proseguire su questa strada.

Lo showrunner Binder ha confermato che NCIS 20 fornirà al pubblico degli aggiornamenti su dove si trovi Gibbs e come stia procedendo la sua vita lontano dall’NCIS. Parlando a TvLine, ha anticipato:

Questo è un velo davvero interessante, dove si trova Gibbs e come lo abbiamo lasciato. C’è questa sensazione tra lo staff di sceneggiatori – e la condivido – che l’abbiamo lasciato da nessuna parte ma anche ovunque. Ad esempio, quando penso a Gibbs, non penso a lui che vive in un appartamento in Alaska. Invece, immagino che si sia dissolto come polvere magica e stia fluttuando nel cielo finché non viene richiamato in servizio. Quando è ‘apparso’ finora, in cose come il fondo fiduciario del college in cui ha depositato denaro, sono state cose che non ci hanno informato su come stia o che tipo di vita sta vivendo in questo momento.

Binder ha confermato che NCIS 20 tornerà a citare Gibbs per approfondire qualche aspetto della sua esistenza, senza anticipare troppo di quanto è in serbo.

Abbiamo in programma di coinvolgerlo di nuovo in quei modi. Modi che non strappino via il cerotto e non rovinino quello che pensavo fosse l’unico finale appropriato che avremmo potuto dare a questo ragazzo.

NCIS 20 ha debuttato il 19 settembre su CBS negli USA (arriverà solo nel 2023 su Rai2) e sul fronte Gibbs la prima novità ad essere notata dai telespettatori è stata l’assenza di Mark Harmon nei nuovi titoli di testa: l’attore era rimasto nella sigla per l’intera stagione 19, ma ora non appare più tra i crediti del cast, segno che ormai la stagione di transizione segnata dal suo addio è finita e bisognerà capire se la serie sarà in grado di sopravvivere senza di lui.

