Ci saranno concerti di Vasco Rossi nel 2023: è ufficiale. Il rocker di Zocca torna sui social per aggiornare i fan sui suoi prossimi progetti. Dopo i trionfali appuntamenti degli scorsi mesi, la buona notizia per tutti è che anche nel 2023 Vasco Rossi sarà in concerto. E calcherà, chiaramente, i palchi degli stadi.

Il Blasco dà anche un mese preciso per il sui ritorno live: giugno. Ciò significa che a breve dovrebbero arrivare comunicazioni ufficiali a proposito delle date dei concerti con l’avvio della prevendita dei biglietti.

Quanti e quali appuntamenti siano in programma nel 2023, in quali città e in quali stadi, per quante serate totali non sono informazioni in nostro possesso alla data odierna ma non tarderanno a raggiungere la rete, attraverso i canali ufficiali di Vasco Rossi che vi invitiamo a monitorare.

“Se non ci sarà la fine del mondo… a giugno ci vediamo di sicuro negli stadi!!”, le parole di Vasco Rossi su Facebook che arrivano dopo un biennio da dimenticare per gli spettacoli dal vivo il cui svolgimento è stato notevolmente influenzato dalla pandemia di covid-19. Quando ormai il Coronavirus sembra essere finalmente alle nostre spalle, anche per il Blasco è il momento di programmare il futuro.

Dopo essersi lasciato immortalare con le migliaia di fan che quotidianamente lo vanno a trovare sotto casa, per il rocker di Zocca è il momento di lavorare ai progetti musicali attesi per il prossimo anno. All’orizzonte sicuramente una serie di nuovi concerti di Vasco Rossi nel 2023, indubbiamente all’interno di un tour vero e proprio.

Singoli e album in vista? Prima del tour forse nuova musica, i fan ci sperano e un brano inedito potrebbe trainare le date ma non resta che attendere ulteriori comunicazioni.

Continua a leggere su optimagazine.com.