Torna in onda Balthazar 3 su Giallo, la serie francese terrà compagnia al pubblico nella serata del 20 settembre con due nuovi appuntamenti. Di seguito le anticipazioni. Si parte con l’episodio 3×05 dal titolo Mondo parallelo, di cui vi riportiamo la sinossi:

I corpi di un uomo e una donna vengono ritrovati nel mezzo della foresta. L’uomo è un ladro, la donna è la sua medium. Mentre discute con il fantasma di Marion, Balthazar capisce che la morte di Liza gli impedisce di andare avanti. Quando si sveglia il giorno dopo, Balthazar si ritrova in una realtà parallela: è sposato con Liza, perfettamente viva. Hanno due figli e lui è solo un normale medico legale che Hélène prende in giro.

A seguire, l’episodio 3×06 intitolato Il ragazzino:

In un magazzino arriva un ragazzo di circa dieci anni con la faccia insanguinata, che scompare velocemente. Hélène e Balthazar indagano e scoprono che il giovane è l’unico sopravvissuto della sua famiglia dopo a un massacro accaduto l’anno precedente.

Balthazar 3 su Giallo torna in onda il 27 settembre con due nuovi episodi, gli ultimi della stagione. Nel 3×07, in una piscina ricoperta di palloncini galleggia il corpo di un uomo, scomparso dalla sera prima mentre portava a spasso il suo cane. Il sospettato viene subito identificato: è un clown, che sfida la polizia mandando in onda su internet i video dell’omicidio. Quando Balthazar scopre che il clown ha dato da mangiare alla vittima il proprio cane e che lo fa di nuovo con una coppia trovata torturata e annegata, gli investigatori sono presi dal panico: hanno a che fare con un vero psicopatico il cui piano sfugge loro completamente… Nel 3×08, Janvier riesce a scappare. Inizia subito una corsa contro il tempo per trovare il pericoloso serial killer. Balthazar si chiede se ha ancora diritto alla felicità.

L’appuntamento con Balthazar 3 su Giallo è alle 21:10.

