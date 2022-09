Molto probabilmente la serie Xiaomi 13 dovrebbe fare il suo esordio il prossimo mese di novembre con ben due dispositivi di punta, ossia Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Il primo sarà uno smartphone premium compatto, mentre il secondo modello si presenterà più grande. Prima del lancio sul mercato, è trapelata in Rete un’inedita immagine della versione Pro, che ha rivelato anche interessanti specifiche tecniche. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Malgrado l’immagine stesse facendo il giro del web mostrando dettagli tecnici, la sua autenticità non ha ricevuto conferme.

Lo Xiaomi 13 Pro, stando all’immagine trapelata in Rete, sfoggia un display perforato (per selfie-cam) con bordi curvi, in maniera simile a quello del predecessore Xiaomi 12 Pro dell’anno scorso, ed un display Samsung E6 AMOLED da 6,7 pollici in grado di offrire una risoluzione di 2K ed una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz. Nell’immagine si può vedere sia il nome in codice di questo smartphone di punta che dovrebbe essere ‘Nuwa’ ed il suo corrispondente numero di modello 2210132C. Un precedente rapporto aveva affermato che il nome in codice “Fuxi” appartenesse al modello Pro. Tuttavia, in base all’immagine trapelata, si può affermare che Xiaomi 13 e 13 Pro potrebbero avere rispettivamente i nomi in codice Fuxi e Nuwa.

Il prossimo flagship di Xiaomi dovrebbe integrare un processore octa-core da 3,0GHz (probabilmente il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, non ancora annunciato). Il dispositivo può essere visto in esecuzione sul sistema operativo Android 13 con skin MIUI 14; supportato inoltre da 12GB di memeoria RAM e fino a 3GB di RAM virtuale. Altri rapporti hanno affermato che Xiaomi 13 Pro sarà dotato di un comparto fotografico con tre sensori tutti da 50MP sul retro. Il device ospiterà una batteria a cella singola da 5000mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 120W e la ricarica wireless a 50W e non solo. Insomma, resteremo aggiornati per maggiori informazioni in merito.

