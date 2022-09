Sta circolando moltissimo su Facebook, in queste ore, l’annuncio relativo ad un presunto anniversario Conad per i 60 anni della nota catena di supermercati italiani. Il messaggio virale fa riferimento alla volontà del brand di regalare dei pacchi di prodotti a tutti coloro che eseguiranno un paio di semplici operazioni, sempre sul social network. Ma il grosso marchio non è impegnato nel festeggiare alcuna ricorrenza e subisce anch’esso, suo malgrado, una truffa pure pericolosa.

L’immagine di inizio articolo mostra proprio il post truffa relativo al finto anniversario Conad. L’annuncio ingolosisce le potenziali vittime con la promessa dei pacchi dono pensati per l’anniversario (ma solo entro il prossimo 22 settembre e non oltre). Il messaggio recita quanto segue: chi vorrà partecipare al concorso non dovrà fare altro che condividere il post e poi commentare con la parola “Fatto”. L’operazione è all’apparenza semplice e innocua ma in realtà cela dell’altro. L’ignaro utente viene anche traghettato verso un fino sito Conad e qui lo si invita a fornire i propri dati personali, perché (guarda caso) vincitore del concorso. In questa fase scatta la vera e propria trappola con i propri dati sensibili che vanno a finire in database non autorizzati e dunque venduti al migliore offerente per campagne sempre truffaldine.

Appurato che non è in corso, al momento, alcun anniversario Conad (tra l’altro anche organizzato con questa specifica formula social) sarebbe il caso di tenersi alla larga da annunci truffaldini di questo tipo. Sarebbe sempre il caso di non seguire le istruzioni impartite dagli annunci, dunque né condividere i raggiri e né fornire preziosi dati sensibili. Non è la prima volta che grossi brand vengono coinvolti in queste iniziative e non sarà neanche l’ultima. Nel recente passato, in effetti, ecco anche altri marchi come Coop, Decathlon, Carrefour sono stati (a loro insaputa) protagoniste di finti concorsi molto virali e con un discreto numero di “vittime”.

