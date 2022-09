Purtroppo ancora non funziona la Carta del docente ad oggi 19 settembre e l’attesa è a diventata oramai snervante per un numero notevole di professori e maestri. Per quanto nel weekend si erano raccolti dei segnali positivi in merito all’accredito del bonus da 500 euro, il blocco alla piattaforma del Ministero dell’Istruzione resta tale per la stragrande maggioranza dei beneficiari del voucher. Ancora una volta, provando ad autenticarsi con SPID alla piattaforma, si visualizza il messaggio di errore di recupero credenziali, lo stesso di scena oramai da settimane.

Quali prospettive ci sono dunque per la ripartenza di tutte le funzionalità legate alla Carta del docente in questo autunno 2022? In mancanza di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dell’Istruzione, possiamo solo procedere con delle ipotesi (però corredate da un ragionamento). Le prime voci sulla riattivazione del servizio intorno al 15 settembre sono state disattese dalla realtà dei fatti. In pratica, nessuno riesce ancora a verificare il suo credito e dunque utilizzare la somma spettante. Possiamo però rifarci a quanto accaduto non più di un anno fa per capire in quale direzione potremmo andare: da una fonte come OrizzonteScuola.it apprendiamo che nel 2021 il nuovo accesso con SPID al proprio profilo è stato dato il giorno 21 settembre. Anche in quest’autunno, insomma, i tempi potrebbero essere identici.

Insomma, non bisogna per ora allarmarsi se non funziona la Carta del docente al 19 settembre, perché potrebbero mancare solo un paio di giorni o giù di lì per vedere finalmente garantito l’accesso al servizio. Come sempre, l’entrata al portale potrà essere effettuata con SPID non appena resa possibile dall’alto. Non resta che attendere per capire se l’ipotesi ragionata appena indicata in questo approfondimento trovi riscontro per tutti i docenti entro la settimana corrente.

