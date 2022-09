Non sarà un lunedì come tutti si aspettano e, soprattutto, come i fan di Maria de Filippi si aspettano perché slitta il debutto di Uomini e Donne e di Amici. Entrambi i programmi avrebbero dovuto prendere il via proprio oggi, 19 settembre, nel pomeriggio di Canale5 ma l’attenzione di tutti (così come la programmazione della nostra tv) sarà dedicata alla Regina Elisabetta e al suo ultimo saluto.

Chi ha seguito il pomeriggio di Canale5 ieri sa bene che Amici 22 ha preso il via con la formazione della classe e che oggi sarebbe potuto andare in onda il daytime come sempre accade ma non sarà così. Lo speciale Tg5 dedicato all’ultimo saluto alla Regina Elisabetta terrà tutti impegnati fino a che non andrà in onda Pomeriggio5 e questo significa che non ci sarà spazio per altro né per la piccola fascia dedicata ad Amici e né per la prima puntata di Uomini e donne.

Il dating show di Maria de Filippi tornerà in onda da domani dando così il via alla nuova edizione le cui registrazioni sono già iniziate a fine agosto. Questo significa che i fan sono molto indietro rispetto a quello che sta succedendo in studio ai tronisti del trono classico e ai protagonisti di quello over che, anche quest’anno, divideranno lo studio dopo gli ottimi ascolti delle scorse edizioni.

Il debutto di Uomini e Donne e Amici 22 slitta a domani quando il primo sarà al suo solito posto alle 14.45 circa subito dopo Una Vita mentre il talent show troverà spazio alle 16.10 circa, subito dopo tronisti e senior. Alle 16.40 toccherà al Grande Fratello Vip 2022 debuttare su Canale5 con la fascia pomeridiana dopo la prima puntata che andrà in onda proprio questa sera su Canale5.