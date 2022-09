Ci sono ancora delle interessanti offerte Amazon che investono l’iPhone 13, a partire da questo lunedì 19 settembre. Per lasciare spazio ai nuovissimi iPhone 14, i modelli della generazione precedente di melafonini cominciano ad essere venduti a costi sempre più contenuti e l’occasione non può che essere ghiotta per tanti che fino a questo momento nn si erano potuti permettere proprio i modelli dell’anno scorso.

Si parte dalla promozione dedicata all’iPhone 13 Mini. L’esemplare compatto non ha avuto un successore nella gamma del 2022, dunque potrebbe essere davvero il caso di approfittare di questo esemplare non “replicato” in questo momento. Il prezzo migliore per il dispositivo è quello riservato alla variante rosa dello smartphone con memoria interna da 128 GB. La spesa complessiva da affrontare non sarà superiore ai 741 euro. L’aspetto interessante della promozione è anche un altro ossia i tempi di consegna davvero limitati del pacco, già in arrivo in settimana e non oltre il 22 settembre.

Offerta Apple iPhone 13 mini (128GB) - Rosa Display Super Retina XDR da 5,4"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

C’è anche chi punta più in alto, ad un modello dalle caratteristiche hardware superiori e dunque sceglie l’ìPhone 13 del 2021. Anche questo esemplare ha subito, positivamente, il lancio del suo successore iPhone. Dunque per avere il dispositivo lanciato da più di un anno ora sarà necessaria una spesa più contenuta rispetto a quella prevista da listino attuale dei prodotti Apple. L’esborso sarà di 929 euro a partire da questa settimana, invece che di 1059 euro per un risparmio complessivo di più di 100 euro, un’anomalia quando si ha a che fare con prodotti Apple. A queste migliori condizioni è disponibile la variante in rosa del melafonino e con memoria interna da 256 GB. A coronare l’ottima offerta, ci sono anche i tempi di spedizione del telefono, già in arrivo mercoledì 21 settembre.