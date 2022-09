Sono già disponibili da qualche giorno i nuovi iPhone 14 Pro di Apple, ma com’era prevedibile sono emersi i primi bug che l’azienda di Cupertino sta provando a risolvere. Molti utenti hanno lamentato più che altro problematiche sull’iPhone 14 Pro e Pro Max per quanto riguarda il trasferimento dati. Andando più nello specifico è stato notato come alcuni modelli di iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max si bloccano dopo che sono stati trasferiti i dati da un vecchio iPhone.

Analizziamo più da vicino i problemi con iPhone 14 Pro dopo il trasferimento dati, dopo le ultime segnalazioni

La classica procedura che porta al passaggio dal vecchio iPhone al nuovo va in tilt, creando un blocco dello smartphone su cui sono stati trasferiti i dati. Apple è conscia di tale problematica ed ha già dichiarato di essere a lavoro per poter garantire il più presto possibile la risoluzione di tale bug. Non è cosa da poco ed anche se ha riguardato solo alcuni modelli di iPhone 14 Pro e Pro Max, le segnalazioni stanno aumentando a vista d’occhio.

L’azienda di Cupertino ha quindi confermato che alcuni modelli dei nuovi iPhone potrebbero risultare bloccati dopo un ripristino tramite iCloud o un trasferimento dati dal vecchio iPhone, principalmente il blocco avviene durante il processo di avvio. Per ora, il consiglio dato dalla stessa Apple, bisogna puntare sul un ravvio forzato dell’iPhone 14 Pro e Pro Max se dopo cinque minuti il device non da’ segni di vita. Alcuni stanno optando per il Recovery Mode, altro modo per tentare poi di sbloccare lo smartphone. Vediamo a questo punto come poter mettere l’iPhone 14 Pro in Recovery Mode.

Il primo passo da fare è collegare l’iPhone al computer attraverso il cavetto Lightning, qui bisognerà premere il tasto del volume su e rilasciarlo, poi il tasto volume giù e rilasciarlo, infine premere e continuare a tenere premuto il tasto laterale che si trova a destra dello smartphone. Facendo così il pc vedrà lo smartphone in modalità recupero. Qui basterà uscire dalla modalità recupero per riavviare lo smartphone, quindi lo si spegnerà e lo si riaccenderà normalmente. Se non dovesse riuscire tale processo, basterà ripristinare dal pc il firmware e passare alla versione di iOS 16.01.