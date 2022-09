Lolita Lobosco 2 ci sarà oppure no? A questa domanda abbiamo risposto già mesi fa in occasione del finale della prima stagione della serie e ci ritroviamo a farlo anche oggi in occasione della replica prevista nel prime time di questo lunedì. A Luisa Ranieri toccherà il compito di andare allo scontro con il Grande Fratello Vip al via oggi su Canale5 ma forte del successo ottenuto in questi giorni dove ha sfiorato, mancandolo sempre di poco, il 20% di share, come andrà questa sera?

La seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco ci sarà, non solo la Rai ne ha dato conferma ma nelle scorse settimane Luisa Ranieri, l’attrice che interpreta il vice-questore, si è mostrata sul suo profilo Instagram alle prese con i lavori in corso sul set e, alla fine, anche con la loro chiusura.

Ecco alcuni scatti postati su Instagram:

Secondo le prime indiscrezioni trapelate dalla Rai la seconda stagione di Lolita Lobosco andrà in onda sui Rai 1 nei primi mesi del 2023, alcuni pensano che possa andare in onda già nel tardo inverno mentre altri ancora sono convinti che non vedremo Luisa Ranieri prima della primavera, chi avrà ragione? L’unica nota positiva è che l’eroina sarà ancora a capo della vicequestura di Bari ma questa volta per ben sei appuntamenti non quattro come è accaduto nella prima stagione.

Non è uno scherzo.

La replica di #LolitaLobosco vince la serata con il 19,1%, superando #ScherziAParte che si ferma al 17,1%.

Il programma con Papi perde più di 4 punti dall’anno scorso, nonostante abbia chiuso 50 minuti più tardi e la nuova platea.#AscoltiTv pic.twitter.com/xWcSr50hlw — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 19, 2022

Nel cast della serie non mancheranno Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Camilla Diana, Giulia Fiume, con Mario Sgueglia. Il resto lo scopriremo nelle prossime settimane quando la serie inizierà a mostrarsi tra promo e foto ufficiali.