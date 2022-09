Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, 19 settembre, e questo significa che sarà l’ennesima giornata da dimenticare per i suoi fan. Ancora una volta la versione daily della famosa fiction con Giuseppe Zeno passa in secondo piano rispetto alle priorità della cronaca e questa ad occupare l’intero palinsesto televisivo ci penserà l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta.

Dopo tanto peregrinare, il lungo addio ad Elisabetta II andrà in scena proprio oggi ed è per questo che Rai1 ha deciso di piazzare in mattinata uno speciale Tg1 che prenderà il via subito dopo Storie Italiane (che quindi andrà in onda in forma ridotta fino alle 10.30 circa) e che andrà avanti fino alle 15.00 quando poi lascerà spazio a Oggi è un Altro Giorno (in onda dalle 15.00 alle 16.00).

A quel punto Il Paradiso delle Signore non va in onda perché sarà Monica Maggioni a tornare in onda per tenere in mano le redini di uno speciale Tg1 che andrà in scena fino alle 18.00 per poi lasciare spazio a La Vita in Diretta con Alberto Matano. Il conduttore si dividerà poi tra la Regina Elisabetta e quello che è successo nelle Marche per poi lasciare spazio a Reazione a Catena.

I fan della serie vengono da una settimana un po’ complicata per via della programmazione ballerina e anche questa e l’inizio di quella che verrà saranno un po’ complicate per via delle Elezioni ormai alle porte. Inutile fasciarsi la testa prima del previsto, però, per il momento sappiate che Vittorio e le sue Veneri vi aspettano domani al solito orario su Rai1, salvo nuove complicazioni.