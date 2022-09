Ellen Pompeo e Kate Walsh non si daranno semplicemente il cambio in Grey’s Anatomy 19, ma reciteranno insieme in almeno un episodio della nuova stagione: se la protagonista storica ha ridotto il suo impegno in scena, il volto di Private Practice è tornato come personaggio ricorrente, ma le due non si alterneranno soltanto apparendo in episodi diversi.

In almeno un’occasione Ellen Pompeo e Kate Walsh interagiranno come Meredith e Addison in Grey’s Anatomy 19: finora sappiamo che la protagonista apparirà nei primi 8 episodi della stagione, per poi uscire di scena e tornare solo per il finale, nel frattempo Addison tornerà tra i corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital e le due dottoresse avranno ancora l’opportunità di lavorare fianco a fianco.

A confermare che Ellen Pompeo e Kate Walsh avranno delle scene insieme è arrivato uno scatto dal set: la foto ritrae le due attrici insieme alla collega Caterina Scorsone, che nella serie interpreta Amelia Shepherd, mentre sorridono indossando il camice bianco. Walsh ha anche chiesto ai fan su Instagram quale nome preferirebbero dare a questo trio per identificarlo.

Ellen Pompeo e Kate Walsh si sono già ritrovate a recitare insieme in alcuni episodi della stagione 18 che, lungi dall’essere l’ultima per il longevo medical drama, ha visto Addison riallacciare i legami con Meredith e Amelia tornando a curare dei pazienti a Seattle. L’occasione evidentemente si ripeterà in Grey’s Anatomy 19, quando le tre dottoresse torneranno ad interagire in ospedale: vista la presenza di Walsh nella stagione come ricorrente, evidentemente la dottoressa Montgomery resterà in città più a lungo.

Grey’s Anatomy 19 debutta il 6 ottobre su ABC, ma non ha ancora una data d’uscita ufficiale in Italia su Disney+.

Continua a leggere su optimagazine.com