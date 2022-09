Al via la prevendita dei biglietti per i Litfiba al Forum di Assago.

“Abbiamo fatto 100, vogliamo fare 101?” con queste parole il gruppo annuncia ai fan un ultimo concerto-evento in programma al Mediolanum Forum di Milano e atteso per il mese di dicembre. A pochi giorni dal Natale, i Litfiba si esibiranno per un ultimo grande spettacolo del 2022, annunciato sui loro social oggi, un evento unico e irripetibile.

La data è quella del 22 dicembre 2022, la location quella del Mediolanum Forum di Assago, Milano. L’evento arriverà dopo le tappe estere del gruppo che a dicembre è atteso sui palchi d’Europa. Il 9 dicembre saranno a Parigi (Bataclan), l’11 dicembre a Bruxelles (La Madeleine), il 15 dicembre a Zurigo (Volkshaus) e il 16 dicembre a Losanna (Les Docks).

Le tappe europee arriveranno dopo un trionfale tour sold out nei club e nei principali Festival estivi, l’occasione del gruppo per approdare al di fuori dei confinati italiani e poi farvi ritorno per un ultimo grande spettacolo.

Al Forum di Milano si festeggerà l’ultimo capitolo della storia dei Litfiba, una storia lunga 40 (+2) anni. La rock band più longeva e apprezzata del panorama musicale italiano è composta da Piero Pelù e Renzuli, sul palco accompagnati da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso).

I biglietti per i Litfiba al Forum di Assago sono disponibili sui circuiti Ticketone.it, Ticketmaster.it e nelle prevendite abituali dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 19 settembre.