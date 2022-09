Beautiful, Una Vita e Terra Amara non vanno in onda oggi, 19 settembre, per lasciare spazio all’ultimo saluto alla Regina Elisabetta. I sudditi, i reali e i Capi di Stato di tutto il mondo (o quasi), sono pronti a dare l’estremo saluto alla regnante che ha fatto la storia dell’Inghilterra e non solo. Nel bene e nel male, la Regina è un simbolo del nostro secolo e di quello precedente ed è per questo che oggi tutto si fermerà, programmazione televisiva compresa.

Rai1 ha deciso di affidare tutto ad uno speciale Tg1 e a Monica Maggioni mentre Canale5 piazzerà in tv una maratona di Verissimo affidata a Silvia Toffanin. Lunedì 19 settembre 2022, a partire dalle ore 11.00, Verissimo in collaborazione con TG5 presenterà: “The Queen – Addio alla Regina”. Dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà in diretta i solenni funerali di Stato di Elisabetta II, trasmessi in mondovisione dalle 11.00 ora locale (12.00 ora italiana).

Lo speciale avrà in collegamento da Londra gli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese e Federico Gatti e in studio a Milano Cesara Buonamici, Francesco Rutelli e Antonio Caprarica. Con la collaborazione del TG5, “The Queen – Addio alla Regina” documenterà minuto per minuto l’ultimo saluto alla sovrana che ha guidato per oltre 70 anni il Regno Unito e che si è spenta all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre.

Beautiful, Una Vita e Terra Amara non vanno in onda oggi perché alloro posto ci sarà poi uno speciale Tg5 che prenderà il via alle 15.00 per terminare alle 17.25 circa quando lascerà il timone a Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio5. Alle 18.45 spazio poi a Caduta Libera. Le soap di Canale5 torneranno poi domani ma non ci sarà spazio per tutte.