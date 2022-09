L’ultima frontiera delle truffa via WhatsApp? Il messaggio in questione recita così: “Ciao mamma, ho cambiato numero di cellulare“. Un raggiro in piena regola che tende ad irretire l’ingenuità di migliaia di mamme, facendo leva sull’amore che provano per i loro figli. Le prime segnalazioni sono giunte dal Regno Unito, dove il messaggio truffa sta correndo veloce su WhatsApp. Non è difficile immaginare presto possa arrivare anche da noi, quindi è giusto prendere la truffa in contropiede e farsi trovare preparati all’evento.

Il messaggio integrale “Ciao mamma, ho appena rotto il telefono. Questo è il mio nuovo numero e puoi cancellare l’altro” non lascia presagire nulla di buono. Scotland Yard, la polizia inglese, ha denunciato il fatto contrassegnandolo come grave: dopo aver ricevuto il messaggio truffa su WhatsApp, il raggiro prosegue con richieste insolite di denaro alle vittime (l’aver perso il proprio conto online sull’altro telefono e l’esigenza di aprirne un secondo provvisorio, oppure il trovarsi con un amico senza denaro in una stazione di servizio con la necessità di una ricarica sulla carta di credito dell’amico in questione per fare rifornimento e tornare a casa).

Si tratta di agganciare una mamma: è questo l’obiettivo del messaggio truffa WhatsApp ‘Ciao mamma, ho cambiato numero di cellulare’: chi è madre potrebbe abboccare, chi non lo è penserà semplicemente che ci sia un errore di fondo. Il raggiro ha preso piede in Australia, arrivando poi in Inghilterra e chissà in quali altri luoghi (non possiamo escludere sia già arrivato anche nel nostro territorio, anche se in forma minore). State sempre attenti, soprattutto a non divulgare i vostri dati personali, riconoscendo per tempo il tentativo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

