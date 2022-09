Da un po’ di tempo ormai gli automobilisti possono affidarsi, per una maggiore sicurezza alla guida, ad Android Auto, applicazione lanciata dalla Google per consentire l’uso del proprio smartphone senza distrazioni. Basta semplicemente connetterlo con il sistema di infotainment dell’auto e poter iniziare ad utilizzare il telefono attraverso i controlli al volante o i comandi vocali. Dopo la versione beta di Android Auto 8.1 rilasciata qualche settimana fa al fine da correggere alcuni errori (come nel caso della poca stabilità della connessione che alcuni utenti hanno riscontrato), arriva oggi la versione stabile, contraddistinta dal numero 8.1.6264. Per adesso, però, come spesso accade, gli sviluppatori non hanno specificato quali siano le modifiche apportate nella loro interezza: questo compito spetterà agli utenti, che le scopriranno man mano con l’utilizzo dell’applicazione.

Quel che è certo è che nemmeno questa versione di Android Auto 8.1 presenta il Coolwalk, la riprogettazione estetica che tutti attendono. Il perché è presto detto: la nuova interfaccia dovrebbe modificare il layout della visuale dividendo lo schermo in tre sezioni, cosa che semplificherebbe la modifica rapida dei contenuti multimediali in riproduzione o l’interazione con Google Assistant senza nascondere la navigazione di Google Maps, lasciando tutto visibile a prima vista. Niente da fare dunque: dovremo aspettare ancora per vedere delle migliorie estetiche dell’app.

Come scaricare la nuova versione di Android Auto 8.1.6264 ? Installandola dal Google Play Store. Tra le varie funzioni, ricordiamo che questa applicazione permette di utilizzare il display dell’auto per interagire con Google Assistant attraverso i comandi vocali, così da trovare percorsi alternativi o cambiare il brano che stiamo ascoltando senza muovere un dito. Inoltre, se si sta viaggiando da molto e ti ritrovi a dover fare rifornimento, potrete sapere subito se ci sono stazioni vicine di ricarica per la vostra auto elettrica o distributori di benzina.

